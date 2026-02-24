Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Fenerbahçe\'nin dram dolu maçı dünya basınında
24.02.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında 90+5'te öne geçip 90+11'de gol yemesi dünya basınında ''dram'' olarak yorumlandı; İspanyol medyası Asensio'nun golünü manşete taşıdı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalması, yalnızca Türkiye'de değil dünya basınında da geniş yankı buldu. Sarı-lacivertlilerin 90+5'te öne geçip 90+11'de gol yemesi "dram" olarak yorumlandı.

90+5'TE UMUT, 90+11'DE YIKIM

Asensio'nun uzatma dakikalarında attığı golle büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı. Allevinah'ın 90+11'de attığı golle mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını kaçırdı.

Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

AS VE MARCA MANŞETTEN VERDİ

İspanyol basını, özellikle Marco Asensio'nun golünü manşetlere taşıdı.

As gazetesi, "Asensio'dan muhteşem bir gol! Eski Real Madrid oyuncusunun inanılmaz golüne hayran kalacaksınız" ifadelerini kullandı. Haberde, İspanyol yıldızın uzatma dakikalarında attığı golün galibiyet için yeterli olmadığı vurgulandı.

Marca ise karşılaşmayı detaylı analiz ederek, "Chobani Stadyumu'nun çimlerinde kazanma hırsı Marco Asensio'dan daha yüksek olan kimse yoktu" değerlendirmesinde bulundu. Haberde, son saniyelerde gelen beraberlik golü için "İstanbul'da tam anlamıyla bir dram yaşandı" denildi.

"GALATASARAY'IN HATASINI DEĞERLENDİREMEDİ"

Gazetaexpress ise Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın puan kaybını değerlendiremediğini yazdı. Asensio'nun 95. dakikadaki golüne rağmen Allevinah'ın 101. dakikada eşitliği sağladığı belirtilerek, Kadıköy'de yaşananların büyük bir fırsat kaybı olduğu aktarıldı.

Marco Asensio, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    tabiiki bütün dünya Fenerbahçe dünya kulübü zaten basketbol da Avrupa ve dünya da konuşulan bir kulüp cinconlular bunu daha anlamamışlar 21 46 Yanıtla
    Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Güzel espiri Komik adamsın vesselam :) 26 7
    zafer koc zafer koc:
    Güzel ironi olmuş 8 4
    Emre Akcay Emre Akcay:
    ahahahaha 6 0
  • Sergen Kapalı Sergen Kapalı:
    Bütün dünya:)) 15 1 Yanıtla
  • w8ygqdtxrd w8ygqdtxrd:
    ne alaka sadece ispanyollar yazmış asensio dan dolayı 6 2 Yanıtla
  • 9jh8ccw44v 9jh8ccw44v:
    evet dün bütün dünya'nin gözüne uyku girmedi halen şokta'lar ?? 4 0 Yanıtla
  • Sami Yıldız Sami Yıldız:
    büyüksün kasimpaşa 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş alameti gibi hamle ABD, Lübnan’daki personellerini tahliye etti Savaş alameti gibi hamle! ABD, Lübnan'daki personellerini tahliye etti
ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında
Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Dursun Özbek, ’’4 aydır görev yapmıyor’’ demişti O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı Dursun Özbek, ''4 aydır görev yapmıyor'' demişti! O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı
Zelenskiy’ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok Zelenskiy'ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok

18:10
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
17:45
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
17:41
Beyaz Saray’dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:46
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 18:35:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.