Alex de Souza'dan herkesi ters köşe yapan hareket! Türkiye'ye geliş nedeni öğrenildi - Son Dakika
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Alex de Souza'dan herkesi ters köşe yapan hareket! Türkiye'ye geliş nedeni öğrenildi

30.11.2022 16:32

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın Twitter hesabından Türk bayrağı emojisi kullanarak, "Yuvama dönüyorum." paylaşımı yapması sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yaratmıştı. Alex'in Jorge Jesus'un yardımcısı olacağı şeklinde iddialar gündeme gelirken, gerçek çok başka çıktı. Efsane futbolcunun bir reklam işi için Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Fenerbahçe formasıyla sayısız başarılar yaşayan efsane futbolcu Alex de Souza'nın Twitter hesabından yaptığı, Türkiye paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı. Alex'in paylaşımının arkasındaki sır perdesi aralandı.

"BİR REKLAM İŞİ İÇİN ZİYARET EDECEKMİŞ"

Alex de Souza'nın Fenerbahçe'ye transferinde büyük rol oynayan sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp konuya ilişkin Radyogol'e konuştu. Kutlualp yaptığı açıklamada, "Alex ile yazıştım hayırlı olsun dedim. 'Yok yahu' dedi. Bir reklam işi için ziyaret edecekmiş." ifadelerini kullandı.

ALEX DE SOUZA NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Twitter hesabından Türk bayrağı emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda, "Yuvama dönüyorum." demişti.

Herkesi ters köşe yaptı! Alex de Souza'nın Türkiye'ye geliş nedeni ortaya çıktı
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Son Dakika Spor Alex de Souza'dan herkesi ters köşe yapan hareket! Türkiye'ye geliş nedeni öğrenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alex de Souza'dan herkesi ters köşe yapan hareket! Türkiye'ye geliş nedeni öğrenildi - Son Dakika
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