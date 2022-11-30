Alex de Souza'dan herkesi ters köşe yapan hareket! Türkiye'ye geliş nedeni öğrenildi

Fenerbahçe formasıyla sayısız başarılar yaşayan efsane futbolcu Alex de Souza'nın Twitter hesabından yaptığı, Türkiye paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı. Alex'in paylaşımının arkasındaki sır perdesi aralandı.

"BİR REKLAM İŞİ İÇİN ZİYARET EDECEKMİŞ"

Alex de Souza'nın Fenerbahçe'ye transferinde büyük rol oynayan sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp konuya ilişkin Radyogol'e konuştu. Kutlualp yaptığı açıklamada, "Alex ile yazıştım hayırlı olsun dedim. 'Yok yahu' dedi. Bir reklam işi için ziyaret edecekmiş." ifadelerini kullandı.

ALEX DE SOUZA NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Twitter hesabından Türk bayrağı emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda, "Yuvama dönüyorum." demişti.