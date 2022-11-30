Fenerbahçe formasıyla sayısız başarılar yaşayan efsane futbolcu Alex de Souza'nın Twitter hesabından yaptığı, Türkiye paylaşımı büyük yankı uyandırmıştı. Alex'in paylaşımının arkasındaki sır perdesi aralandı.
Alex de Souza'nın Fenerbahçe'ye transferinde büyük rol oynayan sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp konuya ilişkin Radyogol'e konuştu. Kutlualp yaptığı açıklamada, "Alex ile yazıştım hayırlı olsun dedim. 'Yok yahu' dedi. Bir reklam işi için ziyaret edecekmiş." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Twitter hesabından Türk bayrağı emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda, "Yuvama dönüyorum." demişti.
Son Dakika › Spor › Alex de Souza'dan herkesi ters köşe yapan hareket! Türkiye'ye geliş nedeni öğrenildi - Son Dakika