Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor

04.06.2022 20:03
Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Mehmet Aurelio, teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi ile anlaşma sağladı. Brezilyalı eski futbolcunun yeni futbol menajeri olacağı ileri sürüldü.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından sarı-lacivertliler yeni bir yapılanma için düğmeye bastı. Bu doğrultuda ilk transfer Mehmet Aurelio olabilir.

JESUS'UN EKİBİNE KATILIYOR

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre, Jorge Jesus ile kulübün yeni bir yapılanması olacağı belirtildi. Haberde bu yeni yapılanma içerisinde Mehmet Aurelio'nun da yeni futbol menajeri olacağı ifade edildi.

EROL BULUT'UN YARDIMCISI OLMUŞTU

Futbolculuğu döneminde 2003-2008 arası Fenerbahçe forması giyen Mehmet Aurelio, 2019-2020 sezonunda ise sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı olarak görev yapmıştı.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Erol Bulut, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor - Son Dakika


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