Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alper Potuk'a büyük şok: Sahadan çekilin talimatı pahalıya patladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alper Potuk'a büyük şok: Sahadan çekilin talimatı pahalıya patladı

Fenerbahçe\'nin eski futbolcusu Alper Potuk\'a büyük şok: Sahadan çekilin talimatı pahalıya patladı

Kuzey Makedonya'da Gostivar takımında forma giyen eski Fenerbahçe futbolcusu Alper Potuk, takımının bir maçta sahadan çekilmesi için ısrar ettiği gerekçesiyle 2 yıl futboldan men cezası aldı. Makedonya Futbol Federasyonu ayrıca kulübe 10 maç men ve toplamda 7.500 euro para cezası verdi.

03.05.2025 09:50
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Makedonya Ligi'nin 29'uncu haftasında Gostivar ile Rabotbicki karşı karşıya geldi. Maçın 67'nci dakikasında ev sahibi ekip, Lee Erwin ile öne geçti.

GOLDEN SONRA ORTALIK KARIŞTI

Ardından Erwin, 76'ncı dakikada kırmızı kart gördü. Konuk ekip 79'da Angelov ile skoru eşitlerken, 84'te Delay'ın golüyle öne geçti. Gostivarlı futbolcular bu golden sonra adeta çıldırdı.

"SAHADAN ÇEKİLİN" TALİMATI

Oyuncular, hakeme önce yoğun itirazda bulundu. Ardından ise Gostivar forması giyen Alper Potuk, takım arkadaşlarına sahadan çekilme talimatı verdi. Böylece Gostivarlı oyuncular sahadan çekildi. Makedonya Futbol Federasyonu ise Gostivar kulübünün bu hareketinden sonra büyük bir ceza kesti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alper Potuk'a büyük şok: Sahadan çekilin talimatı pahalıya patladı

FUTBOLDAN MENEDİLDİLER

Federasyon'un açıkladığı cezalara göre Alper Potuk, takım başkanı Enes Usta ve teknik direktör Blazho Panov, 2 yıl boyunca futboldan menedildi. Federasyon'un cezaları bununla da bitmedi. Kulübe 10 maç men, maçtan çekilme nedeniyle 2 bin 500 euro, saha olayları nedeniyle 5 bin euro ceza verildi. Ayrıca sahayı terk eden oyuncuların her birine 500 euro para cezası verildi. Öte yandan Rabotnicki kulübü, 3-0 hükmen galip ilan edildi.

SEZON RAKAMLARI

Men cezası alana kadar Gostivar ile bu sezon 24 maça çıkan ve 4 gol ile 2 asistlik katkı sağlayan Alper Potuk'un, bundan sonraki süreçte ne yapacağı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Alper Potuk, Fenerbahçe, Makedonya, Gostivar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alper Potuk'a büyük şok: Sahadan çekilin talimatı pahalıya patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Lutfu Borazanoglu:
    fb nin eski topçusu değilmi normaldir 64 23 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Türkiye’de de böyle haberler duymak isteriz Fenerbahçe de Sahadan çekilmişti bir ceza bile almadılar 65 14 Yanıtla
  • Hüseyin Hasta:
    fenerin eski oyuncusu başka ne beklenirdi ki alışmış sahadan çekilmeye fener gibi 50 15 Yanıtla
  • Alperen Umut:
    Normaldir me'de olsa şikebahçenin oyuncusu 36 13 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ebesinden gördüğünü yapar 33 11 Yanıtla
  • barış özcan:
    Çifçilik. 19 6 Yanıtla
  • tektabancaa1:
    Yalana gek futboldan men etmeye o federasyonun yetkisimi varmış kendi liginde ceza vermiştir 11 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NEREDE BUR FENEV ZİHNİYETİ ORADA ÇİRKEFLIK, EZİKLİK ULKEDEN DE KOVUN 11 5 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Eski futbolculari ekmek yediği kulübü satıp maç satan namusunu satanların destekleyicileri yorum yaparken bile utanmıyor fransizlar 9 6 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Lütfü borazanoglu evet FB li eski oyuncu size yatan sizinkiler gibi namusunu satmiyorlar 8 5 Yanıtla
  • 6490203:
    fenerde öğreniyorlar hep bunları 1 0 Yanıtla
  • 232379:
    Acil Hemen Ali Koç ve Acun Hırsızını Gönderin Halletsinler ceza 1 maça Düşer para cezası kalkar Nokta 0 0 Yanıtla
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