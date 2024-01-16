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Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran 76 yaşındaki teknik direktör Dick Advocaat, emekli olması beklenirken Curaçao Milli Takımı ile sözleşme imzaladı.

16.01.2024 - 14:59,  Güncelleme: 15:53
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2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, 76 yaşında yeni bir maceraya yelken açtı. Hollandalı hoca emekli olması beklenirken Curaçao Milli Takımı'nın başına geçti.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Hollanda ekibi ADO Den Haag'ı çalıştıran deneyimli hoca, takımın başında çıktığı 25 maçta 1.64 puan ortalaması tutturmuştu.

Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı

CURAÇAO NEREDE?

Karayip Denizi'nin güneyinde ve Venezuela'nın kuzeyinde yer alan bir ada ülkesi olan Curaçao, Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden biri konumunda. Yüzölçümü 444 km2 (171 sq mi) olan adanın nüfusu 150.000'den fazla.Başkenti Willemstad şehri olan Curaçao'nun ekonomisinde turizm önemli bir yer kaplıyor.

Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
Fenerbahçe\'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı\'na imza attı
YORUMLAR (1)
  • Gürhan TUNALI: Dede tatile gitmiştir.. 3 0 Yanıtla

Dick Advocaat, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı - Son Dakika
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