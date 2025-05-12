Fenerbahçe'nin Final Four Heyecanı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Final Four Heyecanı

Sarunas Jasikevicius, kolay atışların önemine vurgu yaptı ve Final Four'a iyi hazırlandıklarını belirtti.

12.05.2025 14:59
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FENERBAHÇE Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Taktikten daha çok belirleyici faktör kolay atışlar oluyor. Kolay sayılara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kimse mükemmel değil. Herkesin iyi ve kötü yanları var. Final Four'da maçlar çok farklı oluyor" dedi.

7'nci kez EuroLeague Final Four'unda mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko'da medya günü düzenlendi. Organizasyonda Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Final Four'a iyi hazırlanacaklarını söyleyen Sarunas Jasikevicius, "Çok heyecanlıyız. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Arada bir Galatasaray maçımız da var. İyi idman yapma vaktimiz var. İyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

'HERKESİN İYİ VE KÖTÜ YANLARI VAR'

Panathinaikos ile oynayacakları yarı final maçını değerlendiren ve Final Four'daki maçların çok farklı olduğuna değinen Jasikevicius, "Bunları açık açık konuşmak çok zor. Nasıl atak edeceklerini biliyoruz. Taktikten daha çok belirleyici faktör kolay atışlar oluyor. Kolay sayılara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kimse mükemmel değil. Herkesin iyi ve kötü yanları var. Final Four'da maçlar çok farklı oluyor" sözlerini sarf etti.

'EN BÜYÜK GÜÇLERİ İSTİKRAR'

Panathinaikos'un en büyük gücünün istikrar olduğunu belirten Jasikevicius, "Aynı takım aslında. İkinci yarıyı çok iyi geçiren bir Cedi Osman var. En büyük güçleri istikrar diyebilirim. Burada benim takımımın her santim için savaşmaya çalışması lazım. Maçları küçük detaylar belirliyor. Onların da çok kaliteli oyuncuları var. Bizim de onları zorlayacak oyuncularımız var" sözlerini kullandı.

'FİNAL FOUR'DA OLABİLMEK ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI'

Final Four'da olmanın büyük bir başarı olduğunu söyleyen Sarunas Jasikevicius, "İnanılmaz motivasyon. Buralarda olmak bir şans. Final Four'da olabilmek çok büyük bir başarı. Hayat kendine fırsatlar sunar büyük başarılar elde etmeyi sağlamak için. Şu an yine o şans bizim elimizde" dedi.

'TÜM OYUNCULARI ZOR DURUMA SOKMAMIZ GEREKİYOR'

Panathinaikos maçında tüm oyuncuları zor duruma sokmaları gerektiğini aktaran Jasikevicius, "Büyük faktörlerden biri Nunn olacak. Beşiktaş'taki durumu çok ciddiye almanıza gerek yok. Tüm oyuncuları zor duruma sokmamız gerekiyor" sözlerini sarf etti.

'TARAFTAR KONUSUNDA ŞÜPHEM YOK'

Panathinaikos, Olympiakos ve Fenerbahçe gibi takımların olduğu yerde taraftar sıkıntısı olmayacağını belirten Jasikevicius, "Bence her hangi bir Final Four gibi olacak. Sadece evden uzak olacağız. Panathinaikos, Olympiakos ve Fenerbahçe gibi takımlar varken taraftar konusunda şüphem yok" şeklinde konuştu.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Daha çok maç karşı olduğumuz bir şey. Final Four bizim karar verebildiğimiz şeyler değil. Karar verilmiş bir sistem var. Biz elimizden gelen en iyi şekilde mücadele ederek en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

'FENERBAHÇE'NİN BİR PARÇASI OLMAK İNANILMAZ BİR ŞEY'

Fenerbahçe'nin tüm branşlarda başarılı olmasını istediklerini dile getiren Jasikevicius, "Fenerbahçe gibi bir kulübün parçası olmak inanılmaz bir şey. Tüm branşlarda başarılı olmasını dileriz. Biz kendi branşımızda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Diğer branşları da takip ediyoruz ve başarı diliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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