Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'nin Galibiyet Serisi Sona Erdi

17.04.2026 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak 13 maçlık galibiyet serisini kaybetti.

Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin rakibine karşı elde ettiği 13 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü mücadelede uzatma dakikalarına 2-1 önde girse de maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu maç öncesi rakibine karşı büyük üstünlüğü olan Fenerbahçe'nin galibiyet serisi de sona ermiş oldu. Sarı-lacivertliler, 30 Eylül 2018'de Rize'de rakibine mağlup olmasının ardından 12'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 13 resmi müsabakada galibiyet elde etti.

İki ekip arasında bu sezon oynanan 2 maçta toplam 11 gol atıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 00:07:46. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.