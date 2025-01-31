Fenerbahçe'nin genç yıldızı Acun Ilıcalı'nın takımına gitti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Acun Ilıcalı'nın takımına gitti

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Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı Slovenya temsilcisi Maribor'a 6 aylığına kiraladı. Elmaz, İsviçre ve Belçika'dan gelen tekliflere rağmen Maribor'u tercih etti. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın da hisselerinin bulunduğu Maribor, transferi resmi internet sitesinden duyurdu.

31.01.2025 16:36  Güncelleme: 16:55
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Slovenya temsilcisi Maribor, Süper Lig devi Fenerbahçe'den 21 yaşındaki Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

KİRALIK OLARAK GİTTİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın hisselerinin bulunduğu Slovenya temsilcisi Maribor, Bartuğ Elmaz'ı 6 aylık kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Sloven kulübünün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, Bartuğ Elmaz'ın, İsviçre ve Belçika'dan çok sayıda teklif olmasına rağmen Maribor'u seçtiği ifade edilirken, transferde etkili olan Acun Ilıcalı'ya da teşekkür edildi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Acun Ilıcalı'nın takımına gitti

"ÇOK MUTLUYUM"

Bartuğ ise imza sonrası yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Fenerbahçe\'nin genç yıldızı Acun Ilıcalı\'nın takımına gitti

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Slovenya, Belçika, İsviçre, Maribor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin genç yıldızı Acun Ilıcalı'nın takımına gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cihan CANKAYA:
    bu nasil bir dönme dolaptir ? ülkede adalet kurumlari bitmis ! bunlarin kara para akladigini sagir sultan bile biliyor artik 206 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GALATASARAY BU TRANSFERLERI UEFA YA TASIMALI VE BIR FIRILDAK OLUP OLMADIĞINI ORTAYA CIKARMALI 50 11 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Fenerbahçe KART görme sayısında grubu 1. sırada bitirdi! Türkiye liginde ise en az kart gören takımlardan! Çok uzun zamandır kırmızı hiç verilmiyor! Türk hakemlerinin ittirmesine alışık FB, avrupada gerçekler ortaya çıkıyor. Tüm olumsuz istatistiklerde FB başta, tüm olumlu istatistiklerde şut sayısı gol sayısı gol beklentisi avrupa lideri GS. Transfer de fiyat açıklamıyorlar, düzgün hiçbir işleri yok. 45 11 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    KİM TAKAR GALATASARAY İ FENER İŞİ BİLİYO DİĞER TAKIMLARDA YANGIN VAR 48 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SEFER TOLUN YANGIN ŞİKEDEN BAHCE DE VAR KOCANIZ GALATASARAY KORKUSU BUTUN AVRUPA DA OYNAMAYAN DOKUKLERI TOPLATIYOR BOYLE 31 14 Yanıtla
  • Çelikk:
    pok yıldız tâbi memnun olursun para varr 16 8 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Maribor Türkiye de olmayan bir takım. Eyüp ile organik bağı olan kediciklerin yaptıkları Ortada iken sesinizi kesin oturun yerinize 4 9 Yanıtla
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