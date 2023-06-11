Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler süreyi doldurdu! Sözleşmesindeki o madde boşa düştü

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, çok tartışılan '1500 dakika' oynama maddesini tamamladı.

SON MAÇINDA TAMAMLADI

Arda Güler'in sözleşmesinde '1500 dakikadan az oynarsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi olduğu ortaya çıkmıştı. Sezon boyu Arda'nın bu süre altında kalacağı konuşulurken, Fenerbahçe'nin son dönemdeki tüm maçlarına ilk 11'de çıkan Arda Güler hızlı bir şekilde dakikalarını artırmaya başladı ve o maddeyi sezonun son maçında tamamladı.

SERBEST KALMA MADDESİ BOŞA DÜŞTÜ

Sarı-lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'e karşı oynadığı maçın 41. dakikasında Arda Güler, 1500 dakikayı doldurmayı başardı. Ardanın sözleşmesindeki 5 milyon euroluk madde de inaktif hale geldi.