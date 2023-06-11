Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, çok tartışılan '1500 dakika' oynama maddesini tamamladı.
Arda Güler'in sözleşmesinde '1500 dakikadan az oynarsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi olduğu ortaya çıkmıştı. Sezon boyu Arda'nın bu süre altında kalacağı konuşulurken, Fenerbahçe'nin son dönemdeki tüm maçlarına ilk 11'de çıkan Arda Güler hızlı bir şekilde dakikalarını artırmaya başladı ve o maddeyi sezonun son maçında tamamladı.
Sarı-lacivertlilerin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'e karşı oynadığı maçın 41. dakikasında Arda Güler, 1500 dakikayı doldurmayı başardı. Ardanın sözleşmesindeki 5 milyon euroluk madde de inaktif hale geldi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler süreyi doldurdu! Sözleşmesindeki o madde boşa düştü - Son Dakika