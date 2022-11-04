Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Dinamo Kiev maçında Avrupa futbol tarihine geçti

Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşan Fenerbahçe'de maça ilk 11 başlayan Arda Güler, performansıyla mücadeleye damga vurdu.

HEM GOL ATTI HEM ASİST YAPTI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Arda Güler, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Genç yıldız, 45+2. dakikada ise kornerden Arao'nun attığı golün asistini yapan isimdi.

BELLINGHAM'I GERİDE BIRAKTI

Arda Güler, Jude Bellingham'ı geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.