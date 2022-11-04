Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşan Fenerbahçe'de maça ilk 11 başlayan Arda Güler, performansıyla mücadeleye damga vurdu.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Arda Güler, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Genç yıldız, 45+2. dakikada ise kornerden Arao'nun attığı golün asistini yapan isimdi.
Arda Güler, Jude Bellingham'ı geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Dinamo Kiev maçında Avrupa futbol tarihine geçti - Son Dakika