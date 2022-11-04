Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Dinamo Kiev maçında Avrupa futbol tarihine geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Dinamo Kiev maçında Avrupa futbol tarihine geçti

04.11.2022 00:28

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e karşı 1 gol 1 asist yaparak Jude Bellingham'ı geride bırakıp, Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.

Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşan Fenerbahçe'de maça ilk 11 başlayan Arda Güler, performansıyla mücadeleye damga vurdu.

HEM GOL ATTI HEM ASİST YAPTI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Arda Güler, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Genç yıldız, 45+2. dakikada ise kornerden Arao'nun attığı golün asistini yapan isimdi.

BELLINGHAM'I GERİDE BIRAKTI

Arda Güler, Jude Bellingham'ı geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu.

  • Arda Güler: 17 yaş, 251 gün
  • Jude Bellingham: 19 yaş, 98 gün
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Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Dinamo Kiev maçında Avrupa futbol tarihine geçti - Son Dakika
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