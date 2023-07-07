Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanyolların dünya devi Real Madrid'e transfer oldu. Genç Arda, düzenlenen törenle kendisini 6 yıllığına Real Madrid'li yapan sözleşmeyi imzaladı. Arda'nın İngilizce bilmesine rağmen imza töreninde gazetecilerin sorularına Türkçe yanıt vermesi dikkat çekti.

BAŞKAN PEREZ DE TÖRENE KATILDI

Arda Güler için Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde imza töreni düzenlendi. Düzenlenen imza törenine Real Madrid Başkanı Florentino Perez de katılırken, genç yıldızın 'Türkçe' kararı dikkat çekti.

TÜRKÇE YANIT VERMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ

Toplantıya birçok İspanyol gazeteci de akın ederken Arda Güler'in, toplantı öncesi yetkililere İngilizce bilmesine rağmen sorulara Türkçe olarak yanıt vermek istediğini belirttiği öğrenildi.

"SORULARINIZ KENDİSİNE TERCÜME EDİLECEK"

Çevirmen, toplantı öncesi "Basın toplantısına hoş geldiniz, İngilizce biliyor ama kendisi Türkçe konuşmak istiyor, sorularınıza Türkçe olarak yanıt verecek. Sorularınızı İspanyolca olarak sorarsanız kendisine tercüme edilecek ve Arda da sorularınıza cevap verecek." şeklinde bir uyarıda bulundu.