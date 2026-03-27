Fenerbahçe\'nin genç yıldızı Türkiye\'yi terk etti

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla İstanbul'a getirdiği genç yetenek Amara Diouf ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı oyuncu Türkiye'den ayrıldı.
Milliyet'te yer alan habere göre, 17 yaşındaki Senegalli futbolcu ülkesine dönerek eski kulübü Generation Foot'a katıldı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin transfer sürecini askıya aldığı belirtildi.
Fenerbahçe, genç oyuncunun çapraz bağ revizyon ameliyatını İstanbul'da gerçekleştirmişti. Sakatlığı sonrası geleceği merak konusu olan Diouf için bu ayrılık kararı dikkat çekti.
Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilen Amara Diouf, Generation Foot altyapısından yetişti. Hızı ve çalım yeteneğiyle öne çıkan genç futbolcu, Senegal'de büyük bir potansiyele sahip isimler arasında gösteriliyor.
