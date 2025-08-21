Fenerbahçe\'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, maçın belli bölümlerinde etkili olsa da bunu gole dönüştüremedi. Sarı-lacivertliler, 10 kişili rakibi karşısında maçı0.34 gol beklentisiyle tamamladı.
Fenerbahçe'nin bu etkisiz oyunu Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Taraftarlar, yaklaşık 25 dakika 10 kişi oynayan rakipleri karşısında gol pozisyonuna giremeyen takımlarını eleştirdi. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, eleştirilerin bir numaralı hedefi oldu.
