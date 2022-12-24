Jorge Jesus, Trabzonspor maçının ardından hakem yönetimini eleştirdi: Hakemler, Fenerbahçe oyuncularına kolay kırmızı çıkarabiliyor - Son Dakika
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Jorge Jesus, Trabzonspor maçının ardından hakem yönetimini eleştirdi: Hakemler, Fenerbahçe oyuncularına kolay kırmızı çıkarabiliyor

24.12.2022 23:33

Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus, Trabzonspor yenilgisinden sonra ilk kez hakemler hakkında detaylı açıklamada bulundu. Tecrübeli teknik adam, sarı lacivertlilerin son 3 lig maçında kırmızı kart gördüğünü vurgulayarak, "Fenerbahçe'ye kart çıkarmak çok kolay oluyor" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor deplasmanında alınan 2-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi. Jesus, Türkiye'ye geldiği günden bu yana ilk kez hakemler hakkında detaylıca konuştu.

Jesus'un açıklamalarından satır başları:

"HER ŞEY DEĞİŞTİ"

"Güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Trabzonspor'un lider olma hırsı var. 11'e 11'de daha iyiydik. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. 10 kişi kaldıktan sonra her şey değişti."

"ÜÇ MAÇTIR KIRMIZI GÖRÜYORUZ"

"Dengeyi yakalayamadık. Üç maç üst üste kırmızı gördük. Hep bir kişi eksikken kaybettik. Bu bizim için zorlayıcı oluyor."

"CRESPO'YU ALACAKTIM"

" Miguel Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada onu ve Michy Batshuayi'yi çıkaracaktık. Bunu konuştuk, teknik veya taktik problem değil. Ama 10 kişi kalınca, işler bizim için zor bir hale geliyor."

"KOLAY KIRMIZI ÇIKIYOR"

"Crespo'nun kırmızı kartında hakeme bir şey diyemem. Ancak Batshuayi ve Joao Pedro'nun kırmızılarının kolay olduğunu düşünüyorum. Kırmızı kartları konuşuyoruz ama hala bunu kontrol edemiyoruz. Hakemler de Fenerbahçe oyuncularına kolay kırmızı çıkarabiliyor."

"KARTLAR ŞÜPHELİ"

"Fenerbahçe bu sezon ligin çoğu haftasında liderdi. Bunu hakkıyla, güçlü oyunla yaptı. Tekrarlıyorum, biz hep 10 kişi kaybettik. Bu kartların bazıları da şüpheli. Hakemler de şüpheli anlarda Fenerbahçe oyuncularını atıyor. Gerekirse, 11'e 10 oynamaya alışmalıyız. Hafta bittiğinde liderliği kaybedecek miyiz? Galatasaray nasıl bir sonuç alacak? Bilmiyoruz?"

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