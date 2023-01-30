Nihat Kahveci'den canlı yayında Fenerbahçe Yönetimine çağrı: Fiyat bölümüne istediğini yazdırırım

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertlilerde takımın ve Lig'in en golcü oyuncusu olan Enner Valencia'yı değerlendiren Nihat Kahveci, Fenerbahçe yönetimine Enner Valencia ile sözleşme uzatılması için çağrıda bulundu. Ünlü yorumcu yıldız futbolcuya istediği paranın verilmesini söyledi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNE SESLENDİ

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla geçen Fenerbahçe'de Enner Valencia, 4 gol atarak şov yaptı. Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızının 4 gol attığı maçın ardından spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe yönetimine seslenirken Enner Valencia ile yeni sözleşme imzalanması konusunda çağrıda bulundu.

"FİYAT BÖLÜMÜNE İSTEDİĞİNİ YAZDIRIRIM"

Enner Valencia'nın attığı 4 golle birlikte tarihe geçtiğini dile getiren Nihat Kahveci, şu değerlendirmelerde bulundu, "1 gol atarsın överiz, 2 atarsın, 3 atarsın överiz ama 4 gol atarsan tarihe geçersin. Valencia da bugün tarihe geçti. Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam maç biter bitmez Valencia'nın yanına elimde sözleşmeyle gider, fiyat bölümüne de istediğini yazdırırım." dedi.