Almanya'da işler istediği gibi gitmedi! Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe iddiası

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2021 yazında Fenerbahçe'de Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun takımda kalması için seferber olduğu Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertlileri reddederek Almanya'nın yolunu tutmuştu. Genç futbolcu burada büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

ALMANYA'DA TUTUNAMADI

Stuttgart'ta tutunamayan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi tarafından daha fazla forma şansı bulabilmesi için Magdeburg'a kiralandı. Ancak 19 yaşındaki futbol burada da beklentilerin çok altında kaldı. Kulüp kiralık sözleşmesini sonlandırırken Beyaz, Stuttgart'a geri döndü.

FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Almanya'da yaşadığı büyük hayal kırıklığı sonrası Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği ve menajerlerin, 19 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere temasa geçtiği ifade ediliyor.