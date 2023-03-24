Almanya'da işler istediği gibi gitmedi! Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe iddiası - Son Dakika
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Almanya'da işler istediği gibi gitmedi! Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe iddiası

24.03.2023 13:11

Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu projeyi reddedip Almanya'ya giden Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart tarafından Magdeburg'a kiralandı ancak burada bekleneni veremedi. Genç futbolcunun sarı-lacivertlilere geri dönmek istediği ve menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.

2021 yazında Fenerbahçe'de Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun takımda kalması için seferber olduğu Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertlileri reddederek Almanya'nın yolunu tutmuştu. Genç futbolcu burada büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

ALMANYA'DA TUTUNAMADI

Stuttgart'ta tutunamayan Ömer Faruk Beyaz, Alman ekibi tarafından daha fazla forma şansı bulabilmesi için Magdeburg'a kiralandı. Ancak 19 yaşındaki futbol burada da beklentilerin çok altında kaldı. Kulüp kiralık sözleşmesini sonlandırırken Beyaz, Stuttgart'a geri döndü.

Almanya'da dünya başına yıkıldı! Ömer Faruk Beyaz için bomba Fenerbahçe iddiası

FENERBAHÇE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Almanya'da yaşadığı büyük hayal kırıklığı sonrası Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği ve menajerlerin, 19 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere temasa geçtiği ifade ediliyor.

Almanya'da dünya başına yıkıldı! Ömer Faruk Beyaz için bomba Fenerbahçe iddiası
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Son Dakika Spor Almanya'da işler istediği gibi gitmedi! Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da işler istediği gibi gitmedi! Ömer Faruk Beyaz için Fenerbahçe iddiası - Son Dakika
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