Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. ön eleme rakibi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. ön eleme rakibi belli oldu

20.07.2023 23:49

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi, La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden FC Zimbru oldu. Fenerbahçe Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü 20.00'de oynanacak. Zimbru Chişinau, Moldova merkezli bir futbol kulübüdür.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. ön eleme rakibi belli oldu. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakibi, La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden FC Zimbru oldu. Peki, Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman? Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe'nin rakibi Moldova Ekibi FC Zimbru Chisinau oldu. Zimbru, La Fiorita'yı Dedechko'nun golüyle 1-0 mağlup ederek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe Zimbru maçı 26 Temmuz Çarşamba günü 20.00'de oynanacak.

ZİMBRU NERENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Fotbal Club Zimbru Chi?inau, daha çok bilindiği ismiyle Zimbru Chi?inau ya da basitçe Zimbru, Kişinev merkezli kurulan Moldova profesyonel futbol kulübü.

1947 yılında Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde kurulan Zimbru, 1956'da Çempionat SSSR Po Futbolu'na katıldı ve ligde en son küme düştüğü 1983 yılına kadar on bir sezon mücadele etti. 1991'de Moldova'nın bağımsızlığından sonra, takım ülkede büyük bir güç oldu, Ligin ilk beş şampiyonluğunu ve ilk dokuz şampiyonluğunun sekizini kazandı. Fakat o süreden beri hiç lig şampiyonluğu elde edemedi. Zimbru'nun müzesinde ayrıca altı Cupa Moldovei ve bir Supercupa Moldovei bulunmaktadır. Sarı-Yeşiller maçlarını 10,400 kişilik Zimbru Stadyumu'nda oynamaktadır.

YORUMLAR
500
Dzeko, double yapı! Fenerbahçe, hazırlık maçındaki rakibini farka boğdu Dzeko, double yapı! Fenerbahçe, hazırlık maçındaki rakibini farka boğdu Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transfer görüşmelerine izin verdi Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transfer görüşmelerine izin verdi

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. ön eleme rakibi belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:48 Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki protokol tartışması
23:44 Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile aralarındaki gizli protokol hakkında ilk kez konuştu: Öztrak da bilmiyordu
23:47 Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Daniel Amartey, 21 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek
23:42 Beşiktaş'tan gece yarısı bombası! İşte yeni transferin geleceği saat
23:19 Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı değerlendirdi
23:15 Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na yönelik art arda paylaşımlar: Zavallısın, utanmadan yalan üstüne yalan söylüyorsun
23:12 Dzeko, double yapı! Fenerbahçe, hazırlık maçındaki rakibini farka boğdu
23:08 Dzeko, double yaptı! Fenerbahçe, Gençlerbirliğini farka boğdu
22:47 Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transfer görüşmelerine izin verdi
22:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Türkiye'de ağırlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 00:11:31. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. ön eleme rakibi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement