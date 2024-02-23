Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.

23.02.2024 15:14  Güncelleme: 15:52
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yapıldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint- Gilloise oldu.

İLK MAÇ 7 MART'TA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti. Sarı-lacivertliler ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş karşılaşmasını 14 Mart'ta oynayacak.

FİNAL 29 MAYIS'TA

Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak. Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacak. Final mücadelesi ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise oldu

İşte eşleşmeler;

Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Alperen Umut: Yine çıkmış fenevime WiFi sifresi gibi bir takım neyse bir trabzonlu olarak inşallah elenir Şikebahçe :)) 15 92 Yanıtla
  • ferdi keskin: Cumhuriyetin takımıdır Fenerbahçe 61 32 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Avrupa ligini küçümseyenler var ama şuraya bakıyorum avrupa liginin bile çok altında bir klasman. Aston Villa dışında takım yok yani. Ajax çöktü zaten adı kaldı. Brugge diyebilirim o da kadro kalitesi değil kondisyonu ve takım oyunuyla bir şeyler yapan. Resmen köy ligi abi. 16 68 Yanıtla
  • Ali Yıldız: Hayırlısı olsun … Hem Fenerime hemde Türkiye’me 58 10 Yanıtla
  • Serkan Basar: çok dişli bir rakip bundesliga ekibi Eintracht Frankfurtu deplasmanda yenip üst tura çıktı 41 8 Yanıtla
  • Özgür Kiday: Başarılar Fenerbahçe . 35 11 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: Belçika liginin çok üstünde fizik kondisyonu çok yüksek bir takım muhtemelen feneri elerler. Fener çok pozisyon veriyor adamların savunması iyi duvar örüyorlar. 6 12 Yanıtla
  • Halis aydın: Hamsi beyinli senden de ancak böyle bir yorum beklenirdi.. japon askeri seni.. 5 2

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti - Son Dakika
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