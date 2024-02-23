Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşti

Ender Kervancıoğlu:

Avrupa ligini küçümseyenler var ama şuraya bakıyorum avrupa liginin bile çok altında bir klasman. Aston Villa dışında takım yok yani. Ajax çöktü zaten adı kaldı. Brugge diyebilirim o da kadro kalitesi değil kondisyonu ve takım oyunuyla bir şeyler yapan. Resmen köy ligi abi.