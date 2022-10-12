UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Perşembe akşamı deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah tamamlayan ve 16.00'da uçak ile Rodos aktarmalı Güney Kıbrıs'a gidecek olan sarı-lacivertli takımda 20 oyuncu kafileye dahil edildi. Zajc adale ağrısı nedeniyle kadroya alınmazken, Batshuayi antrenman eksiğe rağmen geniş kadroda yer aldı. Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: Altay , Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat , Osayi, Serdar, Szalai, Gustavo, Yiğit Efe, Alioski, Ferdi, İsmail, Crespo, Emre, Lincoln, Rossi, Arda, İrfan Can Kahveci , Valencia , Pedro, Batsuhayi

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Larnaca deplasmanı kadrosu belli oldu - Son Dakika

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