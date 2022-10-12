Fenerbahçe'nin Larnaca deplasmanı kadrosu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin Larnaca deplasmanı kadrosu belli oldu

12.10.2022 15:26
Fenerbahçe'nin Larnaca deplasmanı kadrosu belli oldu

Zajc adale ağrısı nedeniyle kadroya alınmadı Mustafa AKIN, İstanbul DHAFenerbahçe'nin Larnaca deplasmanı kadrosu açıklandı.

Zajc adale ağrısı nedeniyle kadroya alınmadı

Mustafa AKIN, İstanbul DHA

Fenerbahçe'nin Larnaca deplasmanı kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Perşembe akşamı deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah tamamlayan ve 16.00'da uçak ile Rodos aktarmalı Güney Kıbrıs'a gidecek olan sarı-lacivertli takımda 20 oyuncu kafileye dahil edildi. Zajc adale ağrısı nedeniyle kadroya alınmazken, Batshuayi antrenman eksiğe rağmen geniş kadroda yer aldı. Fenerbahçe'nin AEK Larnaca maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: Altay, Ertuğrul, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar, Szalai, Gustavo, Yiğit Efe, Alioski, Ferdi, İsmail, Crespo, Emre, Lincoln, Rossi, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Pedro, Batsuhayi


YORUMLAR
500
Jorge Jesus: Zor bir maç bizi bekliyor Jorge Jesus: Zor bir maç bizi bekliyor Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarını tamamladı Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: DHA

Güney Kıbrıs, Fenerbahçe, İstanbul, DHA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Larnaca deplasmanı kadrosu belli oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:48 İBB Meclisi birbirine girdi! İYİ Partili Taylan Yıldız'ın kürsüde açtığı döviz, AK Partilileri sinirlendirdi
18:35 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
18:33 Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 21:00:28. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Larnaca deplasmanı kadrosu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement