Rennes'e karşı deplasmanda iyi bir ilk yarı çıkaran Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin performansı, sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Rennes karşısında ilk 11'de şans verdiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Milli futbolcu kritik top kayıplarıyla dikkat çekerken takımın ritmini bozduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.
Son Dakika › Spor › İrfan Can Kahveci'nin Rennes maçında yaptıkları Fenerbahçelileri çıldırttı - Son Dakika