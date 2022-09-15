İrfan Can Kahveci'nin Rennes maçında yaptıkları Fenerbahçelileri çıldırttı - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci'nin Rennes maçında yaptıkları Fenerbahçelileri çıldırttı

15.09.2022 23:13

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes'e konuk olduğu mücadelede top kayıplarıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci, takımın ritmini bozduğu gerekçesiyle sarı-lacivertli taraftarlarca eleştirildi.

Rennes'e karşı deplasmanda iyi bir ilk yarı çıkaran Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin performansı, sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Rennes karşısında ilk 11'de şans verdiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Milli futbolcu kritik top kayıplarıyla dikkat çekerken takımın ritmini bozduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçelilerin tahammülü kalmadı! İrfan Can'ın Rennes maçında yaptıkları kıyameti kopardı
Fenerbahçelilerin tahammülü kalmadı! İrfan Can'ın Rennes maçında yaptıkları kıyameti kopardı
Fenerbahçelilerin tahammülü kalmadı! İrfan Can'ın Rennes maçında yaptıkları kıyameti kopardı
Fenerbahçelilerin tahammülü kalmadı! İrfan Can'ın Rennes maçında yaptıkları kıyameti kopardı
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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'nin Rennes maçında yaptıkları Fenerbahçelileri çıldırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci'nin Rennes maçında yaptıkları Fenerbahçelileri çıldırttı - Son Dakika
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