Fenerbahçe'nin Rövanşında Hakemler Belirlendi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Nottingham Forest– Fenerbahçe rövanş karşılaşmasının hakem kadrosu açıklandı.

UEFA'nın duyurusuna göre mücadelede Maurizio Mariani düdük çalacak. İtalyan hakemin yardımcılıklarını aynı federasyondan Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Matteo Marchetti görev yapacak.

VAR'da Marco Di Bello görev alırken AVAR'da ise Daniele Chiffi bulunacak.