Fenerbahçe'nin tarihi şampiyonluğu sonrası Ali Koç'un çocuğu güldürmek adına yaptıkları sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin tarihi şampiyonluğu sonrası Ali Koç'un çocuğu güldürmek adına yaptıkları sosyal medyada büyük ilgi gördü

17.04.2023 09:04

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Euroleague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenerek şampiyonluğa ulaştı. Başkan Ali Koç'un maç boyunca takımını coşkuyla desteklemesi ve maç sonunda oyuncularını kutlaması gözlerden kaçmadı. Brenna Stewart'ın çocuğunu kucağına alarak sevincini paylaşan Koç'un bu anları sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Euroleague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu. Mücadele sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zaferi getiren sporcu Brenna Stewart ile mutluluğunu paylaştı.

STEWART'IN ÇOCUĞUNU GÜLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Başkan Ali Koç zafer sonrası parkeye inerek tüm takımı kutladı ve kupa seremonisine katıldı. Bu sırada Koç'un finalin yıldızı Brenna Stewart'ın çocuğunu kucağına alarak onu güldürmeye çalışması renkli anlar ortaya çıkardı.

FENERBAHÇE İLKİ BAŞARDI

35 sayı kaydeden Stewart, EuroLeague Kadın finalleri tarihinin en çok sayı atan oyuncu oldu. Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbolda Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.

Tarihi şampiyonluk sonrası Ali Koç'un basketbolcunun çocuğunu güldürmek için yaptıkları izleyenleri gülümsetti
Tarihi şampiyonluk sonrası Ali Koç'un basketbolcunun çocuğunu güldürmek için yaptıkları izleyenleri gülümsetti
YORUMLAR (1)
  • İbrahim Soytetir: Çocuk futbolda şampiyonluk istiyor belliki zorlama başkan gülmez Cevap Yaz 15 8 Yayından Kaldır
500
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Mersin Yenişehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin tarihi şampiyonluğu sonrası Ali Koç'un çocuğu güldürmek adına yaptıkları sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin tarihi şampiyonluğu sonrası Ali Koç'un çocuğu güldürmek adına yaptıkları sosyal medyada büyük ilgi gördü - Son Dakika
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