Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jhon Duran transferini bitirdi.
Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki yeni transferi Jhon Duran'ı taşıyan özel uçak saat 15:00'da İstanbul'a indi. Yıldız oyuncu, kendisini bekleyen helikopter ile Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaparak konaklayacağı otele geçecek.
Sarı-Lacivertliler, Jhon Duran'ın transferi konusunda oyuncu ve Al Nassr ile tam anlaşma sağladı. Kolombiyalı yıldızın 1 yıllığına kiralanacağı öğrenilirken, Sarı-lacivertliler Duran'ın 10 milyon euroluk maaşının tamamını ödeyecek.
John Duran, geride bıraktığımız sezon Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 gol attı. Yıldız isim, Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin transferi için anlaştığı Jhon Duran, İstanbul'a geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?