A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın Fenerbahçe'nin hocası olacağı iddia edilmişti. Koçak, Beşiktaş derbisini de Başkan Ali Koç'la izleyince iddialar hayli güçlendi. Bu konuya noktayı TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop koydu.
Lig Radyo'ya bağlanan Altıntop, "Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok. Başka takıma gitmesini istemiyoruz" diyerek, bir de çağrıda bulundu.
Sürecin Milli Takım'a zarar verebileceğini vurgulayan Altıntop, "Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor! Kenan Koçak'ı F. Bahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı oluyor? Hamit Altıntop'tan taraftara müjde - Son Dakika Spor