Fenerbahçe'nin yeni kaleci forması tartışma yarattı! Herkes farklı renk gördü

Yeni sezon formalarını tanıtan Fenerbahçe'de kaleciler için yapılan özel formanın rengi sosyal medyada taraftarı ikiye böldü.

"MOR" DİYEN DE VAR, "MAVİ" DİYEN DE

Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı sarı-lacivertlilerin yeni formasının rengine mor dedi. Başka bir kısım taraftar ise formanın mavi tonlarında olduğunu belirten yorumlarda bulundu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan forma için birbirinden farklı paylaşımlar yapıldı.

YENİ SEZON FORMALARI TANITILDI

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda futbol takımının giyeceği formaları tanıttı. Formalardaki armada 5 yıldız olması dikkat çekti.

Rengi tartışma yaratan forma:

Formaya gelen yorumlar: