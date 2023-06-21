Fenerbahçe'nin yeni kaleci forması tartışma yarattı! Herkes farklı renk gördü - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni kaleci forması tartışma yarattı! Herkes farklı renk gördü

21.06.2023 16:01

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu formalarını tanıttı. Ancak özellikle kaleciler için yapılan özel formanın rengi sosyal medyada taraftarı ikiye böldü. Bazı taraftarlar mor, bazıları ise mavi tonlarında olduğunu belirtti. Forma hakkında birbirinden farklı yorumlar yapıldı.

Yeni sezon formalarını tanıtan Fenerbahçe'de kaleciler için yapılan özel formanın rengi sosyal medyada taraftarı ikiye böldü.

"MOR" DİYEN DE VAR, "MAVİ" DİYEN DE

Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı sarı-lacivertlilerin yeni formasının rengine mor dedi. Başka bir kısım taraftar ise formanın mavi tonlarında olduğunu belirten yorumlarda bulundu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan forma için birbirinden farklı paylaşımlar yapıldı.

YENİ SEZON FORMALARI TANITILDI

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda futbol takımının giyeceği formaları tanıttı. Formalardaki armada 5 yıldız olması dikkat çekti.

Rengi tartışma yaratan forma:

Fenerbahçe'nin yeni forması kafaları karıştırdı! Herkes farklı bir renk söylüyor

Formaya gelen yorumlar:

Fenerbahçe'nin yeni forması kafaları karıştırdı! Herkes farklı bir renk söylüyor
Fenerbahçe'nin yeni forması kafaları karıştırdı! Herkes farklı bir renk söylüyor
Fenerbahçe'nin yeni forması kafaları karıştırdı! Herkes farklı bir renk söylüyor
Fenerbahçe'nin yeni forması kafaları karıştırdı! Herkes farklı bir renk söylüyor
Fenerbahçe'nin yeni forması kafaları karıştırdı! Herkes farklı bir renk söylüyor
Fenerbahçe'nin yeni forması kafaları karıştırdı! Herkes farklı bir renk söylüyor
YORUMLAR (1)
  • Uğur Türkiye: Baktıki yıldız alamıyor her formaya koydu 5 yıldızı beş yıldız die yazılır boş yıldız die okunur Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni kaleci forması tartışma yarattı! Herkes farklı renk gördü - Son Dakika
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