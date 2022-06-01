Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor

01.06.2022 16:01

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, aldığı kupaların yanında dünya futboluna kazandırdığı isimlerle de adından söz ettirdi. İşte tecrübeli teknik direktörün dünya futboluna kazandırdığı birbirinden değerli o isimler...

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Tecrübeli teknik adam özel uçakla ile İstanbul'a geldi. Taraftarın gönlünü daha gelmeden kazanan Portekizli çalıştırıcı aldığı kupalarla ön plana çıksa da parlattığı ve Avrupa futboluna kazandırdığı yıldızlarla da tecrübesini ispat etti.

Yok artık Jorge Jesus! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocasının dünya futboluna kazandırdığı yıldızlar

İŞTE JESUS'UN YILDIZINI PARLATTIĞI O İSİMLER

Tecrübeli teknik adam birbirinden değerli ve yetenekli isimleri Avrupa futboluna kazandırmasıyla takdir topladı. Jorge Jesus özellikle Benfica döneminde şu anda dünya yıldızı olan birçok futbolcuyu parlatan isim olarak ön plana çıkıyor. Manchester City forması giyen Bernardo Silva, Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak ve Paris Saint-Germain'den ayrılan Di Maria bu isimler arasında en dikkat çekenleri oldu. Ayrıca Manchester United formasıyla harikalar yaratan Bruno Fernandes de Jorge Jesus'un tedrisatından geçen futbolculardan biri.

İşte Jorge Jesus'un yıldızını parlattığı o isimler:

  • Bruno Fernandes
  • Jan Oblak
  • Bernardo Silva
  • Ruben Dias
  • Nemanja Matic
  • Darwin Núñez
  • Anderson Talisca
  • Nuno Mendes
  • Gabriel Barbosa
  • Axel Wİtsel
  • David luiz
  • Ezequiel Garay
  • Javi Garcia
  • Rodrigo Moreno
  • Eduardo Salvio
  • Nicolas Gaitan
  • Angel Di maria
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