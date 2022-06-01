Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Tecrübeli teknik adam özel uçakla ile İstanbul'a geldi. Taraftarın gönlünü daha gelmeden kazanan Portekizli çalıştırıcı aldığı kupalarla ön plana çıksa da parlattığı ve Avrupa futboluna kazandırdığı yıldızlarla da tecrübesini ispat etti.

İŞTE JESUS'UN YILDIZINI PARLATTIĞI O İSİMLER

Tecrübeli teknik adam birbirinden değerli ve yetenekli isimleri Avrupa futboluna kazandırmasıyla takdir topladı. Jorge Jesus özellikle Benfica döneminde şu anda dünya yıldızı olan birçok futbolcuyu parlatan isim olarak ön plana çıkıyor. Manchester City forması giyen Bernardo Silva, Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak ve Paris Saint-Germain'den ayrılan Di Maria bu isimler arasında en dikkat çekenleri oldu. Ayrıca Manchester United formasıyla harikalar yaratan Bruno Fernandes de Jorge Jesus'un tedrisatından geçen futbolculardan biri.

İşte Jorge Jesus'un yıldızını parlattığı o isimler: