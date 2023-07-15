Fenerbahçe'de Szymanski'nin 10 numara isteği geri çevrildi! Yönetimin gerekçesi, taraftarı heyecanlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'de Szymanski'nin 10 numara isteği geri çevrildi! Yönetimin gerekçesi, taraftarı heyecanlandırdı

15.07.2023 10:01

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla renklerine bağladığı Sebastian Szymanski'nin 10 numarayı giyme isteği reddedildi. Sarı-lacivertli yönetim, 10 numaranın yıldız transferi için saklandığını belirtirken, Szymanski'ye 53 numara verildi.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla renklerine bağladığı Sebastian Szymanski'nin 10 numarayı giyme isteği reddedildi. Elif Buse Araç'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, 10 numaranın yıldız transferi için saklandığı belirtirken, Szymanski'ye 53 numarayı verdi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fenerbahçe, yeni transfer Szymanski'yi Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro bedelle renklerine bağladı. Polonyalı yıldızla, 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, bonservisi de 4 sene içinde eşit taksitlerle ödeyecek.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

Szymanski, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi 10 numarayı istedi! Yönetimin cevabı taraftarı heyecanlandırdı
Fenerbahçe'nin yeni transferi 10 numarayı istedi! Yönetimin cevabı taraftarı heyecanlandırdı
YORUMLAR
500

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Szymanski'nin 10 numara isteği geri çevrildi! Yönetimin gerekçesi, taraftarı heyecanlandırdı - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Galatasaray, Alexis Sanchez transferini bitirmek için harekete geçti
10:52 Alexis Sanchez adım adım Galatasaray'a! Erden Timur bu kez ikna etmeyi başardı
10:12 Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ayrıldı! İlk işleri sosyal medyadan birbirlerini silmek oldu
10:07 Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'in ilişkisi sona erdi
09:58 Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız karavanda çılgınlar gibi dans etti
09:57 Fenerbahçe'de Szymanski'nin 10 numara isteği geri çevrildi! Yönetimin gerekçesi, taraftarı heyecanlandırdı
09:54 Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız karavanda dans etti
09:53 Fenerbahçe'nin yeni transferi 10 numarayı istedi! Yönetimin cevabı taraftarı heyecanlandırdı
09:50 40 sivilin yaşamını yitirdiği saldırının faili olan terörist etkisiz hale getirildi
09:46 Son Dakika! 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faili olan terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2023 11:11:06. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Szymanski'nin 10 numara isteği geri çevrildi! Yönetimin gerekçesi, taraftarı heyecanlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement