Fenerbahçe'nin büyük umutlarla renklerine bağladığı Sebastian Szymanski'nin 10 numarayı giyme isteği reddedildi. Elif Buse Araç'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim, 10 numaranın yıldız transferi için saklandığı belirtirken, Szymanski'ye 53 numarayı verdi.
Fenerbahçe, yeni transfer Szymanski'yi Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro bedelle renklerine bağladı. Polonyalı yıldızla, 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, bonservisi de 4 sene içinde eşit taksitlerle ödeyecek.
Szymanski, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Szymanski'nin 10 numara isteği geri çevrildi! Yönetimin gerekçesi, taraftarı heyecanlandırdı - Son Dakika