Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya sorulan soru taraftarı sinirlendirdi! Sosyal medyada tepkiler arka arka geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya sorulan soru taraftarı sinirlendirdi! Sosyal medyada tepkiler arka arka geldi

27.06.2022 16:49

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ediyor. İdmanın ardından sarı-lacivertlilerin yeni transferi Bruma, basın mensuplarının karşısına çıktı. Bir muhabirin Portekizli futbolcuya sorduğu, "İlk 2 hazırlık maçı özelinde taraftar, gerçek performansını sergilemediğini düşünüyor. Gerçek Bruma'yı ne zaman göreceğiz?" sorusu taraftarı ayağa kaldırdı. Sosyal medyada Bruma'ya destek veren taraftarlar, "Sana inanıyoruz Bruma" etiketiyle paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin bugün basına açık yaptığı idmanın ardından yeni transfer Bruma açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcuya, Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür'ün sorduğu soru taraftarın tepkisini çekti.

"GERÇEK BRUMA'YI NE ZAMAN GÖRECEĞİZ?"

Muhabir Süha Gür'ün Bruma'ya sorduğu, "İlk 2 hazırlık maçı özelinde taraftar, gerçek performansını sergilemediğini düşünüyor. Gerçek Bruma'yı ne zaman göreceğiz?" sorusu taraftarı adeta ayağa kaldırdı. Bu fikirde olmadıklarını belirten sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada "Sana inanıyoruz Bruma" etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.

"HENÜZ SEZONUN BAŞINDAYIZ"

Tepki çeken soru karşısında ise Bruma, "Henüz 1 hafta oldu. Ben de kendi potansiyelimi biliyorum. Benim için öncelik takıma yardım etmek. Yavaş yavaş yüzde 100'üme ulaşacağıma inanıyorum. Henüz sezonun başındayız. Bizim için önemli olan şey sezonun ilk resmi maçına kadar en iyi şekilde hazır olmak. Bunun için de en üst seviyede çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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Bruma: Fenerbahçe büyük bir kulüp, ben de katkı sağlamak için buradayım Bruma: Fenerbahçe büyük bir kulüp, ben de katkı sağlamak için buradayım CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU

Anadolu Ajansı, Fenerbahçe, Bruma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya sorulan soru taraftarı sinirlendirdi! Sosyal medyada tepkiler arka arka geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya sorulan soru taraftarı sinirlendirdi! Sosyal medyada tepkiler arka arka geldi - Son Dakika
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