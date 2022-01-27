İsmail Kartal kadroya ilk onun adını yazacak! Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geliyor

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Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak an itibarıyla lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde 5. sırada yer alan Fenerbahçe, aradığı kanı sonunda buldu. Sarı-lacivertliler, Reims forması giyen sol bek Ghislain Konan'ı kadrosuna katmak için artık gün sayıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE İSTANBUL'A GELECEK

Fanatik'in haberine göre, Sarı-lacivertlilerin İstanbul'a getirmeyi planladığı ilk isim Ghislain Konan. Fabrizio Angileri, Toni Lato, Jannes Horn gibi isimlerle de görüşen yönetimin son kararı Konan olmuştu. Yönetim, hem Reims hem de oyuncu ile anlaştı. 26 yaşındaki sol bekin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.