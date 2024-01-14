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Fenerbahçe'nin kiralık oyuncusu Rade Krunic antrenmanlara başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kiralık oyuncusu Rade Krunic antrenmanlara başladı

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Milan takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic, Gaziantep FK maçı için bireysel antrenmanlara başladı. Krunic, Can Bartu Tesisleri'nde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe\'nin kiralık oyuncusu Rade Krunic antrenmanlara başladı
14.01.2024 - 14:19,
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Fenerbahçe'nin İtalya'nın Milan takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic, antrenmanlara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yapılacak Gaziantep FK maçı için Gaziantep'te iken Krunic bireysel çalıştı.

Tecrübeli futbolcu, Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenör idaresinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda ve sahada çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kiralık oyuncusu Rade Krunic antrenmanlara başladı - Son Dakika
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