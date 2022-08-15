Joshua King ilk golünü kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi

Joshua King ilk golünü kaydetti

15.08.2022 23:50
Joshua King ilk golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kasımpaşa karşısında kaydetti.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kasımpaşa karşısında kaydetti. King ayrıca Enner Valencia'nın attığı 2. golde de gol pasını veren isim oldu.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Joshua King takımı adına ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 8. dakikasında Ferdi'nin pasına hareketlenen King, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta takımını 1-0 öne geçirirken sarı-lacivertli formayla ilk kez golle tanışmış oldu. Maçın 58. dakikasında ise Enner Valencia'nın attığı golde pası veren Joshua King, müsabakayı 1 gol 1 asistle tamamlarken, 78. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Gol yağmuru! İstanbul'da fark her geçen dakika artıyor Gol yağmuru! İstanbul'da fark her geçen dakika artıyor Valencia'dan 2 gol 1 asist Valencia'dan 2 gol 1 asist
Kaynak: İHA

Enner Valencia, Joshua King, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Joshua King ilk golünü kaydetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:28 Son seçim anketinde Millet İttifakı öne geçti! Seçimin kaderini HDP seçmeni belirliyor
23:18 Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı!
22:39 Gol yağmuru! İstanbul'da fark her geçen dakika artıyor
22:14 Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı
22:13 Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:10 Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
20:53 Arabanın içinde unutulan 3 yaşındaki bebek havasızlıktan hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 23:50:14. #1.12#
SON DAKİKA: Joshua King ilk golünü kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement