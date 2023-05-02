Fenerbahçe'nin yerli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek sakatlandı, Giresunspor maçına yetişecek mi? - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yerli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek sakatlandı, Giresunspor maçına yetişecek mi?

02.05.2023 15:24
Fenerbahçe'nin yerli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek sakatlandı, Giresunspor maçına yetişecek mi?

Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında sakatlanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Sivasspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltan Fenerbahçe, takımın başarılı oyuncusu İsmail Yüksek'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

YIRTIK VE KANAMA VAR

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in Sivasspor maçında sakatlık yaşadığını ve çekilen MR görüntülemesi sonucu kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek'in D.G. Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber
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Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber

İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yerli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek sakatlandı, Giresunspor maçına yetişecek mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yerli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek sakatlandı, Giresunspor maçına yetişecek mi? - Son Dakika
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