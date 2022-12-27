Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi'nin saç tıraşını kulüp tesislerinde olması sosyal medyada olay oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Üst üste 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, bu akşam oynanacak Hatay maçı öncesi kenetlenirken, Batshuayi'nin paylaşımı büyük ses getirdi.

TESİSLERDEN ÇIKMIYORLAR

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'nin kulüp tesislerinde saç tıraşı olduğu görüntüsü sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı. Takımdaki futbolcuların şampiyonluğa kenetlendiğini belirten Fenerbahçeliler, oyuncuların saç tıraşı olmak için dahi tesislerden çıkmadığını belirtti.

HATAY'I YENİP ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORLAR

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında peş peşe mağlubiyetler yaşayan sarı-lacivertliler, Hatay karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.