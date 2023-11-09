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Fenerbahçe'nin yıldızı Rodrigo Becao ameliyat oldu - Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldızı Rodrigo Becao ameliyat oldu

09.11.2023 20:19  - Güncelleme: 20:24

Fenerbahçe'de Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao, ameliyat oldu. Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçiren futbolcunun rehabilitasyon ve tedavi süreci başladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao, ameliyat oldu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Rodrigo Becao bıçak altına yattı

2.5 AY YOK

Başarılı performansıyla göz dolduran ve Pendikspor maçında sakatlanan yıldız futbolcunun en az 2.5 ay sonra takıma dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Rodrigo Becao bıçak altına yattı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Rodrigo Becao ameliyat oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı Rodrigo Becao ameliyat oldu - Son Dakika
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