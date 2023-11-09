Fenerbahçe'nin yıldızı Rodrigo Becao ameliyat oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao, ameliyat oldu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

2.5 AY YOK

Başarılı performansıyla göz dolduran ve Pendikspor maçında sakatlanan yıldız futbolcunun en az 2.5 ay sonra takıma dönmesi bekleniyor.