Fenerbahçe'nin yıldızına şaşırtan talip

Sarı-Lacivertliler'e Vitor Pereira'nın kazandırdığı Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'ye Napoli talip oldu. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Napoli'nin Eljif Elmas transferinde iyi ilişkiler kurduğu Fenerbahçe'den Kim'i transfer etmeye hazırlandığını yazdı.

"TUTABİLİRSEK NE HOŞ"

Başkan Ali Koç, Kim'le ilgili sezon başında yaptığı açıklamada, "Seviyesini görüyorsunuz. Bir sezondan fazla burada tutabilirsek ne hoş. Gerçekten üst düzey" ifadelerini kullanmıştı.

9 MİLYON EURO İDDİASI

Güney Koreli savunmacının serbest kalma maddesinin 9 milyon euro olduğu yönündeki haberler bizzat Başkan Ali Koç tarafından yalanlanmıştı. Sarı-Lacivertli taraftarlar Kim'in 9 milyon euroya gitme ihtimalinden dolayı hayli endişeli.