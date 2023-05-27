Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı uçuracak sözler: 2 kupayı birden müzemize getirebiliriz

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, kulüp televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ MAÇLARDA TAKIMLA BERABER OLAMADIM"

Sakatlığına değinen 29 yaşındaki yıldız, "Takımla ilgili güzel hisler taşıyorum. Özellikle son oynadığımız maçta iyi bir performans gösterdiğimizi ve Fenerbahçe'nin güçlü yönlerini gösterebildiğimizi düşünüyorum. Sakatlığımdan dolayı üzgün olduğumu söyleyebilirim. Çok önemli maçlarda takımımı yalnız bıraktım ve bu yüzden de özür diliyorum. Ancak iyi bir şekilde hazırlandım ve iyi bir dönüş yaptığımı düşünüyorum. Yazık olan şu ki önemli maçlarda takımımla beraber olamadım" dedi.

"ŞAMPİYON OLABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Şampiyon olacaklarına inancının tam olduğunu söyleyen Michy, "Antrenmanlarda çok sıkı çalışıyoruz ve acı çekiyoruz. Çekmek de zorundayız başarılı olmak için. Beraber acı çekiyoruz ve bu takımın arasında iyi bir bağ oluşturuyor. Birbirimizi sürekli olarak cesaretlendiriyoruz ve bu da motivasyonumuzu yukarı çekiyor. Kesinlikle şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Hala oynanacak maçlar var. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki ligdeki durum bizim elimizde değil, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şunun da bilincindeyiz; kaybetmememiz gereken çok fazla puan kaybettik ve bu durumdan dolayı çok üzgünüz" dedi.

"TAKIM ARASINDA İYİ BİR BAĞ VAR"

Takım arasındaki bağa değinen Batshuayi, "Benim hedefim her zaman takıma katkı sağlamak. Kişisel olarak da ofansif olarak yapmam gereken şeylere odaklanıyorum. İşimi iyi yapmak zorundayım ve olması gereken de bu. Asist yapınca çok mutlu oluyorum ancak asist sayım az diyebilirim. Maçta da görmüşsünüzdür, asist yaptığımda da gol atmış gibi seviniyorum. Bu, takımın arasındaki bağı gösteren bir durum. Sürekli olarak takımla konuşma halindeyiz. Tüm hücum oyuncularının gol attığını görüyoruz takımda ve kim gol atarsa atsın herkes kendisi gol atmış gibi seviniyor. İyi bir bağ oluşturmuş durumdayız ve takım için çok pozitif bir durum bu" dedi.

"2 KUPAYI BİRDEN ALABİLİRİZ"

Taraftarlarına mesaj veren 29 yaşındaki golcü, "Gol rekorumu kırmak gibi bir düşünce içinde değilim şu anda. Tek amacım kalan 3 maçımızı kazanmak. İnsanlar benim komplike bir insan olduğumu düşünüyor ancak ben çok basit bir insanım. Bu yüzden de İstanbul'un sokaklarında gezmeyi seviyorum. Taraftarlarımıza mesajım şu: Umuyorum bütün maçlarımıza gelirsiniz ve sizin desteğinizi arkamızda hissederiz. Ben inanıyorum ki bu sezon 2 kupayı birden müzemize getirebiliriz" şeklinde konuştu.