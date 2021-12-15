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Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak - Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak

15.12.2021 16:47

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Valencia ve Mert Hakan Yandaş takıma döndü. Yıldız futbolcuların derbiye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye hafta sonu oynanacak zorlu derbi öncesi müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle yeşil sahalardan uzak kalan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.

11. HAFTADAN BU YANA FORMA GİYEMİYORLAR

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı. Ligin 11'inci haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş'tan Beşiktaş maçı öncesinde sevindirici haber geldi. İki futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesileri'ndeki idmanın tamamında takımla çalışmalarda yer aldı.

DERBİYE YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLAYACAKLAR

19 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş dersinde kadroda yer alacak Valencia ile Mert Hakan'ın oyuna sonradan dahil olması bekleniyor. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, bu hafta yapılan antrenmanlarda olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı taktirde sakatlığı süren Altay Bayındır tek eksik olacak.

Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Valencia, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak - Son Dakika
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