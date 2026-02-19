Fenerbahçe, Nottingham Forest ile Karşılaşıyor - Son Dakika
19.02.2026 21:06
Fenerbahçe, Nottingham Forest ile Avrupa Ligi maçında tek değişiklikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Trabzonspor maçı 11'ine göre Nottingham Forest müsabakasına tek değişiklik ile çıktı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü 11'den tek değişikliğe gitti. Orta sahada görev alan İsmail Yüksek bu maç yedek kulübesinde yer alırken, forvette Sidiki Cherif'e şans verdi.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın ise yedek bekledi.

Sidiki Cherif, ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı forvet Sidiki Cherif, ilk kez 11'de görev aldı. 19 yaşındaki forvet Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında sonradan oyuna girdi. Cherif, İngiliz ekibine karşı bugün en uçta görev aldı.

Yeni transferler Avrupa'da ilk kez

Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği listeye eklenen yeni transferler Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif, Nottingham Forest karşısında 11'de başlarken, bu 3 isim sarı-lacivertli formayı Avrupa kupalarında ilk kez giydi.

Archie Brown, 13 maç sonra kadroda

İngiliz futbolcu Archie Brown, tedavisinin ardından takıma döndü. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Brown, Nottingham Forest müsabakasının kadrosuna dahil edildi. 23 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 13 maçta takımını yalnız bıraktı. - İSTANBUL

