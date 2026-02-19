Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı Chobani Stadyumu'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler, bu zorlu mücadelenin ilk yarısının son anlarında penaltı bekledi.
Mücadelenin 39. dakikasında Anderson Talisca'nın sağ çaprazdan çektiği şut Nottingham'da Murillo'nun koluna çarptı.Temsilcimizden pozisyonun ardından yoğun penaltı itirazları geldi. Oyunu durduran karşılaşmanın hakemi Sandro Scharer, VAR ile iletişime geçti.
Oyun yaklaşık 1 dakika dururken, VAR'dan pozisyonu izle uyarısı almayan Sandro Scharer pozisyonun penaltı olmadığı sonucuna vararak oyunun devam etmesini istedi. Bu anlarda itirazlarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı kart gördü.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?