Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti

Fenerbahçe\'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
19.02.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, Talisca'nın şutunda savunmanın koluna çarpan top sonrası penaltı bekledi. Oyunu durduran karşılaşmanın hakemi, VAR'dan uyarı gelmeyince oyunun başlamasını istedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı Chobani Stadyumu'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler, bu zorlu mücadelenin ilk yarısının son anlarında penaltı bekledi.

TALISCA VURDU, TOP SAVUNMANIN KOLUNDAN DÖNDÜ

Mücadelenin 39. dakikasında Anderson Talisca'nın sağ çaprazdan çektiği şut Nottingham'da Murillo'nun koluna çarptı.Temsilcimizden pozisyonun ardından yoğun penaltı itirazları geldi. Oyunu durduran karşılaşmanın hakemi Sandro Scharer, VAR ile iletişime geçti.

Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında penaltı bekledi
Görüntü: TRT1

HAKEMİN KARARI DEVAM

Oyun yaklaşık 1 dakika dururken, VAR'dan pozisyonu izle uyarısı almayan Sandro Scharer pozisyonun penaltı olmadığı sonucuna vararak oyunun devam etmesini istedi. Bu anlarda itirazlarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı kart gördü.

Nottingham Forest, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:53:33. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.