Spor

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanma işlemi başladı.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapılıyor. İki gün süren toplantının ilk gününde dün yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.

Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemine başlandı. Stadyumda saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Başkan adaylarından Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım ise beyaz pusulada yer alacak.

Ali Koç başkanlığında yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

" Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Ergun Özen, Fethi Pekin, Hakan Safi."

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi ise şöyle:

" Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu, Mehmet İman, Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş." - İSTANBUL