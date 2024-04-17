Fenerbahçe, Olympiakos\'u ağırlıyor: Yarı finale yükselme mücadelesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, iki farklı galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de evinde Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 3-2 kaybettiği rakibini, taraftarı önünde yenerek yarı final biletini almak istiyor. Kanarya, müsabakadan iki farklı galip ayrılması halinde tur atlayacak. Fenerbahçe'nin 1 farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, gerekirse de penaltı atışlarına geçilecek.
Fenerbahçe ile Olympiakos 4. randevuda
Fenerbahçe, Yunan rakibi Olympiakos ile bugüne kadar 3 kez karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda aynı grupta yer alan iki ekip arasında oynanan karşılaşmaları Olympiakos, İstanbul'da 3-0, sahasında da 1-0'lık skorla kazandı.
Bu sezon da Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında gülen taraf yine kırmızı-beyazlılar oldu.
Avrupa kupalarında 270. maç
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 269 kez boy gösterdi. Bu süreçte 106 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya, rakip fileleri 365 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.
Konferans Ligi'nde 18. maç
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 18. kez mücadele edecek. Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 17 müsabakada 11 galibiyet elde ederken, 6 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelelerde 43 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.
Yunan takımları ile 10. kez
Kanarya, Olympiakos ile oynadığı turun ilk müsabakası da dahil olmak üzere bugüne kadar Yunanistan ekipleriyle 9 müsabakaya çıktı. Panathiniakos ile UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, PAOK ve Atromitos ile de Avrupa Ligi elemelerinde kozlarını paylaştı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-lacivertli takım, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Batshuayi ve Tadic golleriyle taşıdı
Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon en golcü isimleri 6'şar golle Michy Batshuayi ve Dusan Tadic oldu. Takımın bu sezon hücumdaki önemli futbolcularından olan İrfan Can Kahveci, 5 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertlilerin 24 golle tüm kulvarlarda en golcü oyuncusu olan Bosna Hersekli Edin Dzeko da 4 gollük katkı sağladı.
Tobias Stieler düdük çalacak
Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ile Mark Borsch yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Zorlu mücadelede VAR koltuğunda Christian Dingert, AVAR'da Sascha Stegemann oturacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Olympiakos'u ağırlıyor: Yarı finale yükselme mücadelesi - Son Dakika
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
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