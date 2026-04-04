Fenerbahçe Opet Namağlup Şampiyon

04.04.2026 19:09
Fenerbahçe Opet, Galatasaray’ı 87-76 yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde namağlup şampiyon oldu.

FENERBAHÇE Opet forması giyen Olcay Çakır Turgut, "Namağlup şampiyon olmak çok güzel, tarifi yok. Seride genel olarak inişler çıkışlar oldu ama hep üstünlüğümüzü koruduk. Kupamızı aldık, mutluyuz ama daha yolumuz devam ediyor" dedi.

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Opet'in 32 yaşındaki basketbolcusu Olcay Çakır Turgut açıklamalarda bulundu. Ligde sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlamaları hakkında konuşan Olcay Çakır Turgut, "Namağlup şampiyon olmak çok güzel, tarifi yok. Seride genel olarak inişler çıkışlar oldu ama hep üstünlüğümüzü koruduk. 10 sayıdan aşağı çok inmemeye çalıştık. Kupamızı aldık, mutluyuz ama daha yolumuz devam ediyor. Şimdilik kısa bir süre bunun keyfini çıkarıp sonra EuroLeague için çalışmalara başlayacağız" sözlerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
