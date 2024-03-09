Fenerbahçe Parolapara, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Parolapara, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

Fenerbahçe Parolapara, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'u 3-1 mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 20-25, 22-25, 25-23, 26-28 şeklinde sonuçlandı.

09.03.2024 21:49
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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Ahmet Samet Baltacı, Bahov, Mehmet Hacıoğlu (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Emre Batur, Mustafa Cervatoğlu, Onur Kaya)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Peksen)

Setler: 20-25, 22-25, 25-23, 26-28

Süre: 120 dakika (28, 29, 30, 33)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Parolapara, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika

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