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Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik'i 3-0 yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik'i 3-0 yendi

Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik\'i 3-0 yendi

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini 3-0 yenerek avantajlı bir sonuç elde etti. İlk seti 25-22, ikinci seti 35-33 ve üçüncü seti 25-16 kazanan Fenerbahçe Parolapara, rövanş maçı öncesi üstünlük sağladı. Rövanş maçı 7 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

01.02.2024 00:51
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Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini 3-0 yendi.

Belçika'nın Maaseik şehrindeki maçta Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik ekibine konuk oldu.

Fenerbahçe Parolapara, ilk seti 25-22 kazanırken büyük çekişmeye sahne olan ikinci sette rakibine 35-33 üstünlük kurarak 2-0 öne geçti. Üçüncü seti de 25-16 alan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 3-0 kazanarak rövanş maçı öncesi avantajlı bir sonuç elde etti.

Maçın rövanşı, 7 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Parolapara, Greenyard Maaseik'i 3-0 yendi - Son Dakika
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