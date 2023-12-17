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Fenerbahçe Parolapara, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe Parolapara, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 14-25, 25-23, 20-25, 22-25 şeklinde sonuçlandı.

Fenerbahçe Parolapara, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u 3-1 yendi
17.12.2023 - 16:35,
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Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Rıfat Tatar

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkün Eber Üstündağ, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, Kovac, İsa Karatekin (Barbast, Fatih Yörümez, Yiğit Hamza Aslan, Turgut Lelik)

Fenerbahçe Parolapara: Caner Peksen, Kaan Gürbüz, Dick Kooy, Hasan Sıkar, Penchev, Ghaziani (Caner Dengin, Hasan Yeşilbudak, Yiğit Gülmezoğlu, Luburic, Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş)

Setler: 14-25, 25-23, 20-25, 22-25

Süre: 120 dakika (27, 33, 30, 30)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe Parolapara, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika


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