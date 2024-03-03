Fenerbahçe Parolapara, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi

Yozgat Yurdum Gençlikspor Kadın Futbol Takımı 2. Lig'e Yükselmek İstiyor

Yozgat'ta kurulan Yurdum Gençlikspor kadın futbol takımı, 3. ligde mücadele ederek 2. lig terfi elemelerine katılmak istiyor. Takımın antrenörü Emre Çimentepe, kadın futboluna yönelimin arttığını belirterek, Yozgat'ta bu alanda bir eksiklik olduğunu ve kulüplerini kurarak bu eksikliği giderdiklerini söyledi. Takımın hedefi ise Türk kadın futboluna oyuncular yetiştirmek ve 2. lige yükselmek.