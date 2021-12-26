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Fenerbahçe, protestoya hazırlanan taraftarlarına seslendi - Son Dakika

Fenerbahçe, protestoya hazırlanan taraftarlarına seslendi

26.12.2021 11:55
Fenerbahçe, protestoya hazırlanan taraftarlarına seslendi

Kadıköy'deki maçlarda "Ali Koç istifa" çağrıları ve çıkan olaylar, Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Sarı-Lacivertliler, Yeni Malatya maçından önce taraftarlarına "Sakin olalım" uyarısında bulundu.

Başkan Ali Koç'un dördüncü yılında isyan noktasına gelen Fenerbahçeli taraftarlara yönetimden çağrı geldi. Bu sezon Kadıköy'de oynanan maçlarda stat "İstifa" tezahüratıyla inledi, büyük olaylar koptu. Başkan Ali Koç, maçlardan sonra açıklama yapamadan güvenlikler eşliğinde stattan ayrılmak zorunda kaldı.

"GERGİNLİK YAŞANMASIN"

Fenerbahçe resmi sitesinden maç öncesi taraftara çağrı yapıldı. Sosyal medyada protesto için hazırlık yaptığını ifade eden gruplar için bir mesaj paylaşıldı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Bu akşam oynayacağımız maçta taraftarlarımızın; maç boyunca görüşleri her ne olursa olsun, tezahüratları her ne yönde olursa olsun tribünlerimizin birbirimizin görüşlerine saygı duymaları ve taraftarlarımız arasında hiçbir gerginlik yaşanmaması önemlidir."

Fenerbahçe, takımı, taraftarı, üyeleriyle bir aile ve bir bütündür. Bizi biz yapan, Fenerbahçe'yi güçlü kılan da budur."

Tarihte benzeri görülmemiş çağrı! Fenerbahçe, protestoya hazırlanan taraftara seslendi
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Fenerbahçe, Kadıköy, İstifa, İsyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, protestoya hazırlanan taraftarlarına seslendi - Son Dakika Spor


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