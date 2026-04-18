Fenerbahçe, Rizespor ile Berabere Kaldı

(İSTANBUL)- Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Chobani Satdyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti. Saat 20.00'de başlayan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çaldığı karşılaşmada Fenerbahçe sahasında Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 80. dakikada penaltıdan Talisca ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Konuk takım Rizespor'un gollerini ise 47. dakikada Ali Sowe ve 90artı 8. dakikada Madibo Sagnan kaydetti. 72. dakikada Samet Akaydın'ın kırmızı kart görmesiye Rizespor maçı 10 kişi tamamladı.