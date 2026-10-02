Fenerbahçe, Rizespor maçı öncesi yarın Azerbaycan\'da Turan Tovuz ile oynayacak

Fenerbahçe, Rizespor maçı öncesi yarın Azerbaycan'da Turan Tovuz ile oynayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlığını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun çalışan sarı-lacivertliler, yarın Turan Tovuz PFK ile hazırlık maçı için Azerbaycan'a gidecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yarın Azerbaycan ekibi Turan Tovuz PFK ile oynayacağı hazırlık maçı için Azerbaycan'a hareket edecek.
Kaynak: İHA
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