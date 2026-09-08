Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Roma ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Kaynak: İHA
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